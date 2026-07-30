Петербурженка загадочно пропала в Белграде после похода в клуб

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, вес около 55 килограммов. У нее длинные светлые волосы, пирсинг в носу и несколько татуировок: две змеи на левом бедре, крупная каллиграфическая надпись на правой голени, японский рисунок на плечах и мелкие тату. В день исчезновения, предположительно, была одета в черные леггинсы или одежду светлых тонов.