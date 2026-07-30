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Петербурженка загадочно пропала в Белграде после похода в клуб

Девушка внезапно перестала выходить на связь с лучшей подругой вечером 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В сербском Белграде разыскивают 27-летнюю жительницу Петербурга Людмилу. Вечером 25 июля она собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула и написала об этом подруге. После этого девушка на связь не выходила.

— Людмила отправила последнее сообщение около 23:00. Была ли она в клубе — неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает, — рассказала подруга Дарья.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, вес около 55 килограммов. У нее длинные светлые волосы, пирсинг в носу и несколько татуировок: две змеи на левом бедре, крупная каллиграфическая надпись на правой голени, японский рисунок на плечах и мелкие тату. В день исчезновения, предположительно, была одета в черные леггинсы или одежду светлых тонов.

Мать Людмилы подала заявление о пропаже в России. Подруга пояснила в беседе с 78.ru: для начала розыска в Сербии нужно дождаться передачи документов через Интерпол, что занимает много дополнительное время.

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