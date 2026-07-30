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Семь плиток шоколада обернулись для новосибирца судимостью

Кража на 1 329 рублей — и 200 часов исправительных работ. В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который в апреле вынес из магазина «Хороший выбор» продукты.

Источник: Om1 Новосибирск

Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского судебного района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего местного жителя, который в апреле этого года украл продукты из магазина «Хороший выбор».

Как установили правоохранители, днём 5 апреля ранее судимый мужчина зашёл в торговую точку и положил в свой пакет три банки кофе Nescafe Gold и семь плиток шоколада Ritter Sport. С этим товаром он беспрепятственно покинул магазин, минуя кассу. Общая стоимость похищенного составила 1 329 рублей. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.