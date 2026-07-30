Семь плиток шоколада обернулись для новосибирца судимостью

Как установили правоохранители, днём 5 апреля ранее судимый мужчина зашёл в торговую точку и положил в свой пакет три банки кофе Nescafe Gold и семь плиток шоколада Ritter Sport. С этим товаром он беспрепятственно покинул магазин, минуя кассу. Общая стоимость похищенного составила 1 329 рублей. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».