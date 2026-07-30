Семь плиток шоколада обернулись для новосибирца судимостью

Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского судебного района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего местного жителя, который в апреле этого года украл продукты из магазина «Хороший выбор».
Как установили правоохранители, днём 5 апреля ранее судимый мужчина зашёл в торговую точку и положил в свой пакет три банки кофе Nescafe Gold и семь плиток шоколада Ritter Sport. С этим товаром он беспрепятственно покинул магазин, минуя кассу. Общая стоимость похищенного составила 1 329 рублей. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.