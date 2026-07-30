В Ростове провели встречу с жильцами дома, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил о проведении встречи с жильцами многоквартирного дома, пострадавшего от атаки беспилотника 27 июля. По словам главы, губернатор Юрий Слюсарь взял ситуацию под личный контроль. На совещании были определены первоочередные действия по восстановлению объекта. Специалисты экспертного управления Донского государственного технического университета (ДГТУ) проведут детальное инструментальное обследование конструкций здания. Параллельно начнутся работы по ремонту стен и замене остекления. Жильцы квартир, получивших наиболее серьёзные повреждения, будут временно переселены. Остальные жители смогут вернуться в свои дома сразу после восстановления подачи коммунальных ресурсов. Для оперативной связи администрация Пролетарского района организовала специальный чат дома. В нём жителей информируют о текущей обстановке, ходе работ и порядке получения положенных выплат. Тем, кому требуется временное размещение, уже предоставили информацию о возможностях маневренного жилого фонда. Александр Скрябин заверил, что будет держать вопрос на контроле до полного устранения всех последствий атаки. В результате атаки 27 июля в Ростове погибли пять человек: семейная пара, у которой остались двое взрослых сыновей, и молодая семья с трёхлетней дочерью. Материальный ущерб затронул три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, 19 автомобилей, а также складские помещения и одно частное предприятие.