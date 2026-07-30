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Кусок облицовки отлетел от девятиэтажки в Воронеже из-за сильного ветра

Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: АиФ Воронеж

Фасад девятиэтажного дома на улице Туполева в Воронеже обрушился на тротуар во время сильного ветра. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях в среду, 29 июля.

Часть облицовки с верхних этажей жилого здания рухнула между двумя припаркованными у дома автомобилями.

К счастью, в момент происшествия рядом с подъездом не было людей.

В начале июля женщина получила травму головы в результате падения на неё элемента фасада пятиэтажного дома на улице Кольцовской в Воронеже. После произошедшего СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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