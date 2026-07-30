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В Пермском крае силы ПВО отражают атаку беспилотников

Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО.

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Пермском крае, сообщает региональный минтербез.

Оперативные службы находятся на месте. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Минтербез предупреждает: не приближайтесь к обломкам беспилотников — это опасно для жизни. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО, чтобы не помогать врагу. Телефон экстренных служб — 112.Ситуация на контроле. Вся информация о развитии обстановки будет публиковаться в официальных источниках.

Напомним, режим «Беспилотной опасности» действует в регионе с 09:45. Подробности — в материале.

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