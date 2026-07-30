69 лошадей эвакуировали из горящей конюшни в Нижнем Новгороде

69 лошадей удалось вывести из опасной зоны во время пожара в конном клубе на улице Зеленхозовской в Нижнем Новгороде. Их спасение стало главным достижением напряжённой работы спасателей и сотрудников клуба, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
ЧП случилось днём 29 июля: загорелось сенохранилище, и пламя быстро охватило площадь в 1 500 квадратных метров. Для борьбы с огнём привлекли 58 специалистов МЧС и 15 единиц спецтехники. К 19:29 открытое горение удалось ликвидировать.
Несмотря на успешные спасательные действия, трагедия не обошлась без потерь: в огне погибли три лошади и три пони.
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