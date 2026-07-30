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Волгоградец зарезал знакомого во время пьяной ссоры

Уголовное дело об убийстве передали в суд под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве. Житель Дубовского района зарезал своего знакомого во время пьяной ссоры, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Трагедия произошла 6 января 2026 года. Мужчины распивали спиртное в доме у обвиняемого. Ночью между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры хозяин схватил нож и ударил приятеля три раза — в грудь и бедро. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за повреждения бедренных артерий.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело уже направили в суд. Теперь обвиняемому грозит серьезное наказание вплоть до длительного срока лишения свободы.