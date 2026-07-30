Волгоградец зарезал знакомого во время пьяной ссоры

Трагедия произошла 6 января 2026 года. Мужчины распивали спиртное в доме у обвиняемого. Ночью между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры хозяин схватил нож и ударил приятеля три раза — в грудь и бедро. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за повреждения бедренных артерий.