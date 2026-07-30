В Воронеже будут судить четырех мужчин, промышлявших продажей наркотиков

С сентября по декабрь 2025 года банда продавала запрещенные вещества через интернет. Полицейские пресекли их деятельность и изъяли крупную партию наркотиков. Преступники успели заработать на этом более 400 тысяч рублей. Обвинение предъявлено четверым членам группы. Их главарей пока не поймали, расследование в отношении них выделено в отдельное дело.