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В Воронеже будут судить четырех мужчин, промышлявших продажей наркотиков

При этом поиски главарей ОПГ продолжаются.

В Воронеже перед судом предстанут четверо участников группировки, которая торговала синтетическими наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С сентября по декабрь 2025 года банда продавала запрещенные вещества через интернет. Полицейские пресекли их деятельность и изъяли крупную партию наркотиков. Преступники успели заработать на этом более 400 тысяч рублей. Обвинение предъявлено четверым членам группы. Их главарей пока не поймали, расследование в отношении них выделено в отдельное дело.

Группировке вменяют «Покушение на сбыт наркотиков организованной группой через интернет». Уголовное дело уже направлено в Советский районный суд Воронежа.

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