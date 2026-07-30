Новосибирец до смерти забил сожительницу палкой

Как установило следствие, пару дней назад мужчина выпивал со своей бывшей возлюбленной. В какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта сибиряк набросился на женщину и сильно избил деревянной палкой.
От полученных травм потерпевшая скончался на месте.
«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в прокуратуре.