Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец до смерти забил сожительницу палкой

В Новосибирской области задержали 59-летнего жителя Каргатского района, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР 30 июля.

Источник: МВД НСО

Как установило следствие, пару дней назад мужчина выпивал со своей бывшей возлюбленной. В какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта сибиряк набросился на женщину и сильно избил деревянной палкой.

От полученных травм потерпевшая скончался на месте.

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в прокуратуре.