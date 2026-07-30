В Алуште потушили пожар в офисном здании

В четверг, 30 июля, в Алуште полностью ликвидировали пожар в офисном здании. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Напомним, огонь охватил здание на улице Хромых. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15:50. Огонь удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров к 19:30. К ликвидации возгорания привлекалось 76 человек и 23 единицы техники. Сотрудники МЧС спасли одного человека. В шесть утра пожар полностью ликвидировали.
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