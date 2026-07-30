Гендиректора калининградской компании подозревают в мошенничестве с инвестициями на 3,1 млн

Мужчина предлагал жителям Калининградской области вложить средства в развитие бизнеса или приобрести доли в его акционерном обществе. Заключая с потерпевшими договоры, злоумышленник получал денежные средства, однако свои обязательства не выполнял. Обещанные дивиденды инвесторам так и не были выплачены. По предварительным данным, полученные от граждан деньги подозреваемый тратил на собственные нужды.