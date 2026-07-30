Гендиректора калининградской компании подозревают в мошенничестве с инвестициями на 3,1 млн

В Калининграде задержали 39-летнего генерального директора компании, занимавшейся арендой и лизингом торгового оборудования. Его подозревают в серии мошенничеств под видом инвестиций на 3,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина предлагал жителям Калининградской области вложить средства в развитие бизнеса или приобрести доли в его акционерном обществе. Заключая с потерпевшими договоры, злоумышленник получал денежные средства, однако свои обязательства не выполнял. Обещанные дивиденды инвесторам так и не были выплачены. По предварительным данным, полученные от граждан деньги подозреваемый тратил на собственные нужды.
В отношении гендиректора следователь возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и возможных соучастников.