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Гендиректора калининградской компании подозревают в мошенничестве с инвестициями на 3,1 млн

Полученные от граждан деньги подозреваемый тратил на собственные нужды.

В Калининграде задержали 39-летнего генерального директора компании, занимавшейся арендой и лизингом торгового оборудования. Его подозревают в серии мошенничеств под видом инвестиций на 3,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина предлагал жителям Калининградской области вложить средства в развитие бизнеса или приобрести доли в его акционерном обществе. Заключая с потерпевшими договоры, злоумышленник получал денежные средства, однако свои обязательства не выполнял. Обещанные дивиденды инвесторам так и не были выплачены. По предварительным данным, полученные от граждан деньги подозреваемый тратил на собственные нужды.

В отношении гендиректора следователь возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и возможных соучастников.

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