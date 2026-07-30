Преступность снизилась на 18% в Нижегородской области в 2026 году

В Нижегородской области зафиксировали сокращение числа зарегистрированных преступлений на 18% по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Массив правонарушений уменьшился более чем на 3,1 тысячи посягательств. В регионе снизилось количество умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, при этом нераскрытых дел по этим категориям в текущем году нет. Также полиция расследовала порядка 400 преступлений прошлых лет и раскрыла все зарегистрированные разбои.
Позитивную динамику связывают с профилактической работой и контролем за ранее судимыми лицами. Представители региональной власти и законодательного собрания отметили высокий уровень организации правопорядка и общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что семь взрослых и один ребенок утонули в Нижегородской области за неделю.