Названа причина массового отравления детей в лагере «Чкаловец» под Новосибирском

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, очаг инфекции возник из-за проникновения энтеровируса на территорию учреждения. Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания, а также провели смывы с поверхностей пищевого блока.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, организован досрочный отъезд детей, находившихся в зоне риска. Сотрудники Следственного комитета начали проверку. В ведомстве подчеркнули, что руководство лагеря отреагировало на ситуацию оперативно.
Напомним, ранее сообщалось, что у детей наблюдались высокая температура, слабость, рвота и кожные высыпания, часть пострадавших была доставлена в больницу. Старшую смену отправили по домам.