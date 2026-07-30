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Названа причина массового отравления детей в лагере «Чкаловец» под Новосибирском

В оздоровительном учреждении ребята подхватили энтеровирус.

Источник: Om1 Омск

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, очаг инфекции возник из-за проникновения энтеровируса на территорию учреждения. Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания, а также провели смывы с поверхностей пищевого блока.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, организован досрочный отъезд детей, находившихся в зоне риска. Сотрудники Следственного комитета начали проверку. В ведомстве подчеркнули, что руководство лагеря отреагировало на ситуацию оперативно.

Напомним, ранее сообщалось, что у детей наблюдались высокая температура, слабость, рвота и кожные высыпания, часть пострадавших была доставлена в больницу. Старшую смену отправили по домам.

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