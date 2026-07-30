Нижегородский конный клуб прокомментировал страшный пожар в конюшне

«Нет слов, чтобы выразить чувства благодарности всему нашему огромному конному сообществу! Спасибо за все возможные и даже невозможные брошенные силы на спасение и эвакуацию лошадей, за крышу над их головой. Вас было так много, что разрывалось сердце», — отметили в клубе.