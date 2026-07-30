Нижегородский конный клуб прокомментировал страшный пожар в конюшне

Представители нижегородского конного клуба, пережившего серьёзную трагедию, выразили искреннюю признательность всем, кто не остался в стороне и оказал поддержку. Сообщение с благодарностью было опубликовано клубом в социальных сетях.
Напомним, 29 июля на улице Зеленхозовской вспыхнул пожар: возгорание началось в сенохранилище на территории клуба, а площадь огня достигла 1 500 квадратных метров. Последствия оказались тяжёлыми: в огне погибли три лошади и три пони. При этом благодаря слаженным действиям спасателей и волонтёров удалось вывести из опасной зоны 69 лошадей — их смогли спасти.
«Нет слов, чтобы выразить чувства благодарности всему нашему огромному конному сообществу! Спасибо за все возможные и даже невозможные брошенные силы на спасение и эвакуацию лошадей, за крышу над их головой. Вас было так много, что разрывалось сердце», — отметили в клубе.
Ранее человек погиб при пожаре в частном доме в Павловском округе.