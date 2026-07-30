Омского мецената Сергея Козубенко обвиняют в мошенничестве на Кубани

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке рассматривает материалы, касающиеся избрания меры пресечения для Сергея Козубенко. Согласно документам, опубликованным на сайте суда, бизнесмен из Омска стал фигурантом уголовного дела и обвиняется в мошенничестве. Как сообщает издание «Город55», ранее Центральный районный суд города Сочи постановил заключить предпринимателя под стражу в СИЗО, однако это решение пока не вступило в законную силу. Защита подала апелляционную жалобу в краевой суд.
Напомним, что имя Сергея Павловича связано с несколькими значимыми для Омска благотворительными проектами. На средства мецената была создана Аллея олимпийцев на берегу Оми, а также установлен памятник Петру I в Омской крепости. В сентябре 2024 года ему присвоили почётное звание «Заслуженный меценат Омской области».