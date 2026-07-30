Омского мецената Сергея Козубенко обвиняют в мошенничестве на Кубани

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке рассматривает материалы, касающиеся избрания меры пресечения для Сергея Козубенко. Согласно документам, опубликованным на сайте суда, бизнесмен из Омска стал фигурантом уголовного дела и обвиняется в мошенничестве. Как сообщает издание «Город55», ранее Центральный районный суд города Сочи постановил заключить предпринимателя под стражу в СИЗО, однако это решение пока не вступило в законную силу. Защита подала апелляционную жалобу в краевой суд.