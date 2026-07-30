В Воротынском округе 17‑летний водитель мопеда сбил 11‑летнюю девочку

В Воротынском округе Нижегородской области 29 июля 2026 года около 21:20 произошло ДТП с участием мопеда, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области.
В селе Михайловское на улице Красная Липка, 33 несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, не имевший права управления, за рулём мопеда «Альфа» совершил наезд на пешехода.
В результате аварии пострадала девочка 2015 года рождения. Пострадавшей поставлен диагноз «открытая черепно‑мозговая травма», она госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, что житель Уренского округа на мопеде сбил собаку.