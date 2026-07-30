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Туск допустил принадлежность РФ упавшего в Польше объекта

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объект, упавший в поле на востоке страны, с высокой вероятностью является российской ракетой. Глава правительства уточнил, что данная информация на данный момент не получила официального подтверждения.

Источник: AP 2024

«Все указывает на то, что это была российская баллистическая ракета Х-101, но мы хотим быть на 100% уверены в типе ракеты и в том, кто ее запустил», — сообщил Туск в ходе экстренного совещания.

Минувшей ночью польские военные зафиксировали в воздушном пространстве страны неопознанный летательный аппарат. Как сообщает телеканал TVP Info, по предварительным данным, его падение произошло в безлюдной местности неподалеку от населенного пункта Тарнава-Колония, расположенного в Люблинском воеводстве. На месте падения зафиксирована воронка диаметром 10 метров. К месту происшествия направлен вертолет Ми-24, а также выехал польский премьер. Данные о пострадавших отсутствуют.

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