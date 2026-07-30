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Число погибших в ДТП снизилось на 25% в Нижегородской области

За первые шесть месяцев 2026 года в авариях на дорогах региона не погиб ни один ребенок.

Количество дорожно-транспортных происшествий в Нижегородской области сократилось на 7% по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В регионе зафиксировано существенное снижение тяжести последствий аварий: число погибших уменьшилось на 25%, а пострадавших — на 10%. Отдельно в ведомстве отметили позитивные сдвиги в профилактике детского травматизма — за 6 месяцев на дорогах области не зафиксировано ни одного случая гибели несовершеннолетних.

Снижение аварийности стало результатом совместной работы Госавтоинспекции и региональных властей по развитию инфраструктуры и контролю за соблюдением правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что преступность снизилась на 18% в Нижегородской области в 2026 году.