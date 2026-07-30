Число погибших в ДТП снизилось на 25% в Нижегородской области

В регионе зафиксировано существенное снижение тяжести последствий аварий: число погибших уменьшилось на 25%, а пострадавших — на 10%. Отдельно в ведомстве отметили позитивные сдвиги в профилактике детского травматизма — за 6 месяцев на дорогах области не зафиксировано ни одного случая гибели несовершеннолетних.