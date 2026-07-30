В Приангарье осудят группу экстремистов

«С апреля 2022 года по май 2025-го мужчина, обладающий статусом, свидетельствующим о его высшем положении в преступной иерархии, организовал на территории г. Черемхово Иркутской области деятельность экстремистской организации и привлек в качестве ее участников своих знакомых», — рассказали ТАСС в СУ СК РФ по области.