В Приангарье осудят группу экстремистов

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Группировка из восьми жителей Иркутской области предстанет перед судом за участие в экстремистской организации. Лидер группировки также обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
«Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 жителей региона. Они в зависимости от роли и степени преступного участия обвиняются по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — сообщили в ведомстве, добавив, что материалы направлены в Иркутский областной суд.
«С апреля 2022 года по май 2025-го мужчина, обладающий статусом, свидетельствующим о его высшем положении в преступной иерархии, организовал на территории г. Черемхово Иркутской области деятельность экстремистской организации и привлек в качестве ее участников своих знакомых», — рассказали ТАСС в СУ СК РФ по области.
Участники группировки пропагандировали взгляды запрещенного движения среди своих знакомых, а также собирали деньги для сторонников криминальной субкультуры. Их деятельность была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ.
В рамках расследования уголовного дела допрошены более 100 свидетелей, проведены 13 обысков, судебные экспертизы.