Нижегородская полиция вернула украденную сумку законному владельцу

Сотрудники уголовного розыска полиции Сормовского района Нижнего Новгорода оперативно задержали подозреваемого в хищении чужой сумки и вернули ее законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Известно, что 28-летний мужчина зашел перекусить в пекарню на улице Культуры в Сормовском районе города. В какой-то момент он отвлекся и оставил сумку без присмотра. Этим воспользовался 38-летний нижегородец, похитивший ее. В сумке, как выяснилось позднее, были беспроводные наушники, пауэрбанк, банковские карты, наличные средства и личные документы.
Похитителя удалось задержать по горячим следам. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Что касается украденного имущества, то оно возвращено владельцу.
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