Нижегородская полиция вернула украденную сумку законному владельцу

Известно, что 28-летний мужчина зашел перекусить в пекарню на улице Культуры в Сормовском районе города. В какой-то момент он отвлекся и оставил сумку без присмотра. Этим воспользовался 38-летний нижегородец, похитивший ее. В сумке, как выяснилось позднее, были беспроводные наушники, пауэрбанк, банковские карты, наличные средства и личные документы.