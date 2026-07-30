В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

«По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду. Есть пострадавшие», — указано в сообщении, размещенном в мессенджере «Макс».
ДТП произошло на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино». На место инцидента прибыл прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») и части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Как сообщило региональное следственное управление СК РФ, причиной аварии с микроавтобусом, перевозившим детскую команду по хоккею, возможно, стало то, что водитель легкового авто уснул за рулем.
По информации министерства здравоохранения Татарстана, в результате аварии в больницы были доставлены четверо детей с травмами средней тяжести.