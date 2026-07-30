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Милиция задержала иностранца, приехавшего в Беларусь на летние каникулы

Милиция заявила о задержании иностранца, который приехал в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала иностранца, приехавшего в Беларусь на летние каникулы. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Заводского района Минска по подозрению в сбыте запрещенных веществ был задержан 20-летний иностранный гражданин.

Фигурант шале преступную подработку у себя на родине, а затем специально приехал в Беларусь. В момент задержания иностранец выполнял одно из первых заданий. Он забрал оптовую партию наркотика, расфасовал на мелкие дозы, однако распространить не успел.

По месту жительства задержанного было найдено и изъято около 100 граммов опасного психотропа. Иностранец не употреблял запрещенные вещества. Заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Тем временем СК сказал, что случилось в Минской области, где умерли два человека.

Ранее ОМОН задержал главу крупного предприятия, которому грозит 15 лет тюрьмы.

Кроме того, МВД сказало про задержание шестерых криминальных авторитетов из-за сделок с квартирами в Минске.

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