Стриптиз наркоманки на лавочке доконал волгоградцев

— Она живет вместе с бабушкой и почти все время находится в неадекватном состоянии. Может нагадить в подъезде. Еще она любит мучить животных. Однажды мы вышли с мужем, ребенком и с собакой и увидели, как она схватила уличного кота, потом подняла камень и хотела скрыться за углом. Мы тогда ей пригрозили и она выпустила животное, — рассказывает Анастасия, одна из жительниц многоэтажки. — Ну а, если она в следующий раз камнем человека прибьет?