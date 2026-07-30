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Стриптиз наркоманки на лавочке доконал волгоградцев

Очередная выходка наркоманки допекла жителей многоэтажки в Красноармейском.

Очередная выходка наркоманки допекла жителей многоэтажки в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в доме № 37 по бульвару Энгельса, в течение уже длительного времени они страдают от неблагополучной соседки, молодой совершеннолетней девушки, которая употребляет наркотики.

— Она живет вместе с бабушкой и почти все время находится в неадекватном состоянии. Может нагадить в подъезде. Еще она любит мучить животных. Однажды мы вышли с мужем, ребенком и с собакой и увидели, как она схватила уличного кота, потом подняла камень и хотела скрыться за углом. Мы тогда ей пригрозили и она выпустила животное, — рассказывает Анастасия, одна из жительниц многоэтажки. — Ну а, если она в следующий раз камнем человека прибьет?

Последней каплей для жителей дома стал новый «финт» от наркозависимой. Девушка, которая только что вышла из рехаба, вновь принялась за старое и стала употреблять запрещенные вещества. Накануне девица, скинув нижнее белье, устроила сцену стриптиза прямо на лавочке, на глазах прохожих на бульваре Энгельса, в том числе и детей. И это стало последней каплей для ее соседей.

— Сегодня мы, жильцы дома, идем писать заявление в полицию с требованием, чтобы ее изолировали от общества. Мы опасаемся за своих детей. Терпеть ее выходки просто уже невозможно, — констатируют волгоградцы.

Видео читателей V102.RU.

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