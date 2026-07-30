Житель воронежского села Макашевка пытался убить собутыльника

По данным следствия, в феврале 2026 года 41-летний ранее судимый мужчина пришел в дом к своей знакомой в селе Макашевка Борисоглебского округа, где она выпивала с 35-летним товарищем. Между гостем и приятелем женщины вспыхнула ссора. В ходе конфликта более старший мужчина достал нож и несколько раз ударил оппонента в лицо и руку.