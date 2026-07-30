Жительница Красноярска продавала алкоголь без лицензии и пошла под суд

Жительница Ленинского района Красноярска пошла под суд после очередной продажи сомнительного алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. За несколько лет работы в торговых павильонах она не раз попадала в поле зрения полиции. А в 2025 году ее оштрафовали на 30 тысяч за незаконную продажу алкоголя. Штраф ее не смутил и спустя время в магазине на улице Глинки горожанка продала мужчине в пластиковом стакане спиртное неизвестного происхождения. Это сняла на камеру посетительница.