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В Хакасии возбудили дело о хулиганстве подростков в Черногорске

Публикация инцидента появилась в соцсетях.

В Черногорске группа подростков совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Публикация инцидента появилась в соцсетях и привлекла внимание правоохранителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое группой лиц». Дело на контроле руководства ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали, что жителя Хакасии обвиняют в нападении на сотрудника ДПС.