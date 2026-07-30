В Хакасии возбудили дело о хулиганстве подростков в Черногорске

В Черногорске группа подростков совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Публикация инцидента появилась в соцсетях и привлекла внимание правоохранителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое группой лиц». Дело на контроле руководства ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы сообщали, что жителя Хакасии обвиняют в нападении на сотрудника ДПС.