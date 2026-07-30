Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшая девушка из Тольятти нашлась

По данным сотрудников полиции, противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В настоящее время она находится в отделе полиции.

Напомним, 17-летняя девушка из Тольятти 27 июля ушла из дома, расположенного в Центральном районе города и пропала.

Правоохранительные органы благодарят за содействие всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций.