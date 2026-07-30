Пропавшая девушка из Тольятти нашлась

Напомним, 17-летняя девушка из Тольятти 27 июля ушла из дома, расположенного в Центральном районе города и пропала.
Правоохранительные органы благодарят за содействие всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций.
По данным сотрудников полиции, противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В настоящее время она находится в отделе полиции.
Напомним, 17-летняя девушка из Тольятти 27 июля ушла из дома, расположенного в Центральном районе города и пропала.
Правоохранительные органы благодарят за содействие всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций.