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На красной ветке метро Москвы увеличивали интервалы из-за человека на путях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Интервалы движения были увеличены на восточном участке Сокольнической линии московского метро из-за человека на путях. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«На восточном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства. Позднее в департаменте сообщили о том, что движение ввели в график.