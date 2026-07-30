«На восточном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства. Позднее в департаменте сообщили о том, что движение ввели в график.
На красной ветке метро Москвы увеличивали интервалы из-за человека на путях
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Интервалы движения были увеличены на восточном участке Сокольнической линии московского метро из-за человека на путях. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.