В Екатеринбурге отправили в СИЗО жену, зарезавшую мужа

В Екатеринбурге избрали меру пресечения 44-летней Светлане Роговой, которая зарезала мужа, а после попыталась замести следы. По версии следствия, 28 июля женщина находилась вместе с супругом в своей квартире на улице Орджоникидзе, 24.
— В ходе продолжительной ссоры со своим супругом с целью его убийства вооружилась ножом, напала на потерпевшего и с силой нанесла не менее 3 ударов в область туловища, причинив ему своими действиями телесные повреждения, в результате которых тот скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свою вину Рогова признала частично, отрицая умысел убийства супруга.
Органами следствия женщина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября 2026 года.