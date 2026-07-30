В Екатеринбурге отправили в СИЗО жену, зарезавшую мужа

— В ходе продолжительной ссоры со своим супругом с целью его убийства вооружилась ножом, напала на потерпевшего и с силой нанесла не менее 3 ударов в область туловища, причинив ему своими действиями телесные повреждения, в результате которых тот скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.