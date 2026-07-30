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Обломки БПЛА в Таганроге проверят саперы, готовится эвакуация людей

На месте падения БПЛА в Таганроге задействуют саперов, работают экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на месте обнаружения обломков БПЛА задействуют саперов, сейчас специалисты готовятся к работе. Планируется эвакуация людей, сообщила днем 30 июля глава города Светлана Камбулова.

— Готовятся к работе саперы. На время работы взрывотехников будет организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков БПЛА, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Где безопасно и куда лучше пройти, местным жителям долны подсказать сотрудники, которые работают на месте происшествия.

— Прошу строго соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, не подходить к оцеплению. Сохраняйте спокойствие, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, территорию с обломками БПЛА оцепили утром 30 июля. По информации городских властей, разрушений и повреждений нет. Также о громких звуках сообщили жители Батайска.

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