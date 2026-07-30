В Волгограде представителя подрядчика фонда капремонта осудят за гибель работника

Выяснилось, что обвиняемый фактически руководил деятельностью ИП, которая ремонтировала крышу в рамках капремонта. Именно он, по версии следствия, привлек для уборки строительного мусора с крыши своего знакомого, без заключения с ним какого-либо договора. Безопасные условия труда рабочему также не были обеспечены.