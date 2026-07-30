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В Волгограде представителя подрядчика фонда капремонта осудят за гибель работника

Перед судом в Волгограде предстанет местный житель, который по доверенности индивидуального предпринимателя.

Перед судом в Волгограде предстанет местный житель, который по доверенности индивидуального предпринимателя — подрядчика фонда капремонта — занимался ремонтом крыши дома на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к гибели рабочего.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что завершили расследование этого смертельного случая и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия, напомним, произошла днем 19 декабря 2026 года. Рабочий упал с высоты около 15 метров и получил ранения, которые оказались смертельными. Он скончался в больнице. На крыше он находился без страховки и какой-либо специальной одежды и противоскользящей обуви.

Выяснилось, что обвиняемый фактически руководил деятельностью ИП, которая ремонтировала крышу в рамках капремонта. Именно он, по версии следствия, привлек для уборки строительного мусора с крыши своего знакомого, без заключения с ним какого-либо договора. Безопасные условия труда рабочему также не были обеспечены.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.