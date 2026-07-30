Ехали на матч. В Татарстане перевернулся автобус, четверо детей в больнице

Трагедия в Лаишевском районе вновь поднимает вопрос о безопасности перевозок организованных групп детей. В апреле 2026 года Госсовет Татарстана предложил ужесточить ответственность за нарушения правил дорожного движения при перевозке детей. Законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях был направлен на рассмотрение совета законодателей. В июне 2026 года по данной инициативе опубликовано решение: рекомендовать доработать проект законодательной инициативы и затем внести его в Государственную Думу.