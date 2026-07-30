Ехали на матч. В Татарстане перевернулся автобус, четверо детей в больнице

Легковой автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, перевозившим детскую хоккейную команду из Москвы. В результате столкновения автобус перевернулся. Четверо детей госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Возбуждены уголовные дела. Подробности — в официальной хронике.
Хронология ДТП: столкновение в Лаишевском районе.
По предварительным данным прокуратуры Республики Татарстан, авария произошла в 08:35 30 июля на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе.
Водитель автомобиля Ford Focus, 1999 года рождения, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с маршрутным микроавтобусом Ford Transit. От удара микроавтобус опрокинулся. На месте происшествия работают экстренные службы, движение на участке затруднено.
На место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Надзорное ведомство взяло на контроль процессуальную проверку, которую проводят органы предварительного расследования. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Состояние пострадавших детей.
В момент аварии в микроавтобусе находились 12 детей — игроки московской хоккейной команды «Русь» (спортсмены 2012−2013 годов рождения). Накануне столичные хоккеисты провели товарищеский матч со сверстниками из казанского «Ак Барса» на «Татнефть-Арене» и возвращались в гостиницу.
В результате столкновения четверо детей получили травмы и были экстренно доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан:
- один ребёнок госпитализирован в отделение травматологии;
- трое детей — в отделение нейрохирургии.
Диагнозы: компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, к лечению привлечены ведущие специалисты республики. Оперативное вмешательство не потребовалось.
Водитель микроавтобуса также пострадал, информация о его состоянии уточняется.
Обстоятельства и версии.
Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту ДТП по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Основная предварительная версия случившегося — водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулём, что привело к выезду на встречную полосу и столкновению. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.
Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении автотехнической и медицинской экспертиз.
Трагедия в Лаишевском районе вновь поднимает вопрос о безопасности перевозок организованных групп детей. В апреле 2026 года Госсовет Татарстана предложил ужесточить ответственность за нарушения правил дорожного движения при перевозке детей. Законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях был направлен на рассмотрение совета законодателей. В июне 2026 года по данной инициативе опубликовано решение: рекомендовать доработать проект законодательной инициативы и затем внести его в Государственную Думу.
Прокуратура Республики Татарстан держит ход проверки на особом контроле. Редакция «АиФ-Казань» выражает соболезнования пострадавшим и их семьям и будет следить за развитием событий.