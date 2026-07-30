На улице Дзержинского в Волгограде рабочий упал с крыши и погиб

В Тракторозаводском районе Волгограда суд рассмотрит дело о гибели рабочего. Местный житель, действовавший по доверенности предпринимателя, ответит за нарушение правил безопасности при строительных работах.
В Волгоградском Следкоме напомнили о резонасном ЧП: мужчина руководил капремонтом крыши многоквартирного дома на улице Дзержинского. Для уборки мусора он без договора и инструктажа привлек знакомого. Обеспечить безопасные условия труда обвиняемый не смог, проигнорировав базовые нормы охраны труда.
В материалах уголовного дела говорится, что 19 декабря 2026 года пострадавший без допуска к высотным работам, без специальной одежды и противоскользящей обуви оступился. Из-за отсутствия защитных ограждений мужчина упал с высоты около 15 метров. Несмотря на квалифицированную помощь в лечебном учреждении, он скончался от полученных повреждений.
Следственный отдел по Тракторозаводскому району завершил расследование по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось о задержании помощника прокурора за изнасилования.