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На улице Дзержинского в Волгограде рабочий упал с крыши и погиб

Материалы уголовного дела по трагическому случаю переданы в суд.

В Тракторозаводском районе Волгограда суд рассмотрит дело о гибели рабочего. Местный житель, действовавший по доверенности предпринимателя, ответит за нарушение правил безопасности при строительных работах.

В Волгоградском Следкоме напомнили о резонасном ЧП: мужчина руководил капремонтом крыши многоквартирного дома на улице Дзержинского. Для уборки мусора он без договора и инструктажа привлек знакомого. Обеспечить безопасные условия труда обвиняемый не смог, проигнорировав базовые нормы охраны труда.

В материалах уголовного дела говорится, что 19 декабря 2026 года пострадавший без допуска к высотным работам, без специальной одежды и противоскользящей обуви оступился. Из-за отсутствия защитных ограждений мужчина упал с высоты около 15 метров. Несмотря на квалифицированную помощь в лечебном учреждении, он скончался от полученных повреждений.

Следственный отдел по Тракторозаводскому району завершил расследование по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о задержании помощника прокурора за изнасилования.