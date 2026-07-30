На улице Дзержинского в Волгограде рабочий упал с крыши и погиб

В материалах уголовного дела говорится, что 19 декабря 2026 года пострадавший без допуска к высотным работам, без специальной одежды и противоскользящей обуви оступился. Из-за отсутствия защитных ограждений мужчина упал с высоты около 15 метров. Несмотря на квалифицированную помощь в лечебном учреждении, он скончался от полученных повреждений.