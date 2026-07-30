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У крупного предприятия Прикамья арестовали «Майбах» и «Лексус»

Имущество направят в спецорганизацию для оценки и последующей реализации.

«Майбах» и «Лексус» арестовали у крупного предприятия Прикамья, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

Речь идёт об имуществе АО «Соликамскбумпром». В отношении предприятия возбуждено 106 исполнительных производств на общую сумму более 489 млн рублей.

Были арестованы три автомобиля: Maybach GLS 600, Lexus LX 600 и Toyota Camry. Их общая стоимость — около 42 млн рублей. Позже приставы описали ещё семь единиц спецтехники, в том числе пять прицепов.

Всё имущество направят в спецорганизацию для оценки и последующей реализации. Деньги от продажи пойдут на погашение долгов предприятия.

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