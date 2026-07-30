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В Таганроге эвакуируют жителей домов после атаки БПЛА

В Таганроге саперы работают на месте падения обломков украинских беспилотников, уничтоженных над городом минувшей ночью и сегодня утром.

В Таганроге саперы работают на месте падения обломков украинских беспилотников, уничтоженных над городом минувшей ночью и сегодня утром.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, жителей домов, расположенных на расстоянии в 500 метров от упавших частей БПЛА, эвакуируют на время работы взрывотехников. Представители экстренных служб подскажут эвакуированным, куда пройти.

«Прошу строго соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, не подходить к оцеплению», — подчеркнула Камбулова.

В ночь со среды на четверг в Таганроге и восьми районах Ростовской области российские военные уничтожили более четырех десятков беспилотников ВСУ.

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