Идёт эвакуация, едут сапёры. Атака ВСУ на Таганрог 30 июля: что известно

Днём 30 июля после ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область жители разных городов стали сообщать о сильном грохоте в небе. В частности, о громких звуках заявили жители одного из пригородов донской столицы. Кроме того, грохот был слышен и в одном из районов самого Ростова.