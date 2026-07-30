Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Идёт эвакуация, едут сапёры. Атака ВСУ на Таганрог 30 июля: что известно

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что силы ПВО уничтожили БПЛА врага над городом.

На Таганрог днём 30 июля 2026 года совершена воздушная атака ВСУ. Идёт эвакуация жителей.

Что известно к этому часу, выяснил rostov.aif.ru.

Работа сапёров и оцепление.

Как сообщила утром глава Таганрога Светлана Камбулова, на месте обнаружения обломков БПЛА продолжают работать все оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия.

К работе готовятся сапёры. На время действий взрывотехников организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков. Сотрудники экстренных служб на месте подскажут, куда пройти.

«Прошу строго соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, не подходить к оцеплению», — прокомментировала Светлана Камбулова. Она призвала жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Градоначальница также напомнила о действующих правилах и запретах. Категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или по телефону 112.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!» — добавила она.

Позже стало известно, что силами ПВО Минобороны над городом были уничтожены вражеские беспилотники. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Последствия атаки в области.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки беспилотников ВСУ на регион 30 июля 2026 года. В небе над областью уничтожено более четырёх десятков украинских БПЛА.

Атаке подверглись город Таганрог и восемь районов: Кашарский, Миллеровский, Красносулинский, Шолоховский, Чертковский, Азовский, Аксайский и Тарасовский.

В Неклиновском районе зафиксированы повреждения частной инфраструктуры. Так, в селе Русская Слободка ударом обломков выбиты два окна в жилом доме, а в селе Марьевка повреждены кровля и остекление.

Днём 30 июля после ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область жители разных городов стали сообщать о сильном грохоте в небе. В частности, о громких звуках заявили жители одного из пригородов донской столицы. Кроме того, грохот был слышен и в одном из районов самого Ростова.

Добавим, сейчас в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Напомним, накануне, 29 июля, атака ВСУ была совершена на Ростовскую область. В результате в Таганроге погибла женщина.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше