53-летний воронежец отделался условным сроком за призывы к экстремизму

Лискинский районный суд приговорил местного жителя к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и двухлетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе «Интернет».