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Соседка Тарховых рассказала в суде о потопе в их квартире

В Самарском областном суде допросили соседку Тарховых Ирину Шелест, которая живет в квартире напротив. Она рассказала, как в декабре помогала поднимать упавшего Виктора Тархова, а в январе заходила в затопленную квартиру семьи.

Источник: Аргументы и факты

В Самарском областном суде продолжились слушания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. 30 июля суд допросил Ирину Шелест — соседку погибших, которая живет в квартире напротив.

В декабре 2024 года Наталья Тархова попросила мужа соседки поднять Виктора Александровича, который упал. Соседи помогли. По словам Шелест, Наталья Ивановна выглядела как обычно — никаких признаков беспокойства не было. Эти слова подтверждают слова её мужа, который был допрошен в суде ранее.

9 января 2025 года квартиру Тарховых затопило. Шелест вместе с мужем зашла в квартиру. По её словам, воды было много — по щиколотку. Соседка предположила, что в тот момент в квартире была только Екатерина Тархова.

Через несколько дней Шелест пересеклась с Екатериной в лифте. Соседка спросила, всё ли в порядке. Тархова ответила, что всё хорошо, была доброжелательна и поблагодарила за помощь.

Ранее в суде уже допрашивали других свидетелей: юриста, к которому Тархова обращалась за советом о пропаже родственников, делового партнёра Виктора Тархова, передававшего деньги через внучку, а также няню, риелтора и грузчиков.