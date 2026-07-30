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Двух молодых жителей Тувы обвиняют в покушении на убийство

Парни хотели зарезать знакомого, но тот смог убежать.

Источник: Комсомольская правда

В Туве завершено расследование уголовного дела в отношении двух 19-летних местных жителей. Молодых людей из села Чыргакы обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в январе 2026 года фигуранты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили убить своего знакомого. Ночью они приехали к его дому по улице Малчын, пробрались в жилье и накинулись на потерпевшего с ножами.

Мужчина активно сопротивлялся. Ему удалось убежать, не дав извергам довести дело до конца. После этого сельчанина госпитализировали и тем самым спасли жизнь.

Вскоре парни предстанут перед судом.