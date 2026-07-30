Жительница Камышина потеряла 220 тысяч рублей на покупке бани

Как сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский», 46-летняя заявительница нашла в сети предложение о продаже и связалась с организацией. Злоумышленники направили ей договор и счет на оплату, внешне оформленные как официальные документы. Также преступники сообщили о скидке при условии полной оплаты.