Жительница Камышина потеряла 220 тысяч рублей на покупке бани

Жительница Волгоградской области лишилась 220 тысяч рублей, поверив интернет-объявлению о продаже каркасной бани. Женщина перевела сумму на счет неизвестных лиц, но не получила товар. Теперь полиция разыскивает преступников.
Как сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский», 46-летняя заявительница нашла в сети предложение о продаже и связалась с организацией. Злоумышленники направили ей договор и счет на оплату, внешне оформленные как официальные документы. Также преступники сообщили о скидке при условии полной оплаты.
Введенная в заблуждение, покупательница подписала договор и перевела около 220 тысяч рублей на указанный счет. В установленный срок товар доставлен не был, после чего связь с «продавцом» прекратилась. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Полиция в очередной раз предупреждает волгоградцев: аферисты используют подложные договоры для создания видимости законной деятельности. Не переводите деньги неизвестным лицам и проверяйте информацию о продавцах.
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