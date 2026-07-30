Четыре автомобиля угнали за час из автосервиса в Нижнем Новгороде

В промышленной зоне Сормовского района Нижнего Новгорода произошел массовый угон автомобилей из автосервиса, сообщает телекомпания «Волга». Неизвестные за час вывезли четыре машины: Ford Fiesta, Ford S‑Max, Honda Civic и Jeep Cherokee. Предварительный ущерб ещё подсчитывается, деятельность сервиса приостановлена.
Объект находится примерно в 20 километрах от центра города, поблизости нет жилых домов и крупных предприятий. Судя по всему, угонщики действовали профессионально: сотрудники соседних предприятий узнали о случившемся только от приехавших на место полицейских.
«Милиция к нам подходила. Мы не в курсе. Это ночью было. А так мы не в курсе», — сообщил сотрудник соседнего автосервиса.
По оперативным данным, на преступление ушло не больше часа. Это может указывать как на наличие наводки и знание о том, что сервис ночью не охраняется, так и на опыт злоумышленников в совершении подобных преступлений. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают стражи порядка.
Известно, что владельцы сервиса — молодая семья, для которой этот бизнес является основным источником дохода.
Ранее сообщалось, что рецидивист угнал оставленный в автосервисе грузовик в Нижегородской области.