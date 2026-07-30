Четыре автомобиля угнали за час из автосервиса в Нижнем Новгороде

По оперативным данным, на преступление ушло не больше часа. Это может указывать как на наличие наводки и знание о том, что сервис ночью не охраняется, так и на опыт злоумышленников в совершении подобных преступлений. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают стражи порядка.