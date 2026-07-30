Художницу из Прикамья Олесю Косареву кремировали в Нижнем Тагиле

Художницу Олесю Косареву кремировали в Нижнем Тагиле, сообщила мама девушки Анастасия.
С Олесей, пропавшей в селе Кын во время селевого потока и найденной спустя больше двух недель, простились 30 июля. Также мама рассказала, что вскоре прах развеют над рекой Чусовой.
«Она бы так хотела уйти. Пришла через воду и ушла через неё же. Она очень водная, не зря выбрала акварель», — написала мама.
Женщина также вспомнила, что дочери было трудно ходить в обычной обуви из-за особенностей пальцев ног, напоминающих «пальчики амфибий» — Олеся носила сандалии и в них ходила по Уралу.
Ранее сайт perm.aif.ru поговорил с отцом Олеси, который рассказал, какой девушка была при жизни. Подробности — в материале.