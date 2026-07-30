Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель-экспедитор отравился неизвестной жидкостью в Дзержинске

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Время

Водитель-экспедитор ООО «Сельта» получил отравление и ожоги, выпив неизвестную жидкость из бутылки. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области в своем макс-канале.

Согласно извещению о несчастном случае на производстве, инцидент произошел 22 июля около 4 часов утра. 29-летний водитель-экспедитор во время разгрузки товара на торговом объекте Дзержинска выпил неизвестную жидкость из пластиковой бутылки, которая находилась в подсобном помещении объекта, и отравился.

Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него подозрение на химический ожог полости рта и горла, а также токсическое действие неизвестного вещества.

«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Напомним, что нижегородская Гострудинспекция расследует несчастный случай с проводником сопровождения.