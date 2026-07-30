Водитель-экспедитор отравился неизвестной жидкостью в Дзержинске

Водитель-экспедитор ООО «Сельта» получил отравление и ожоги, выпив неизвестную жидкость из бутылки. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области в своем макс-канале.
Согласно извещению о несчастном случае на производстве, инцидент произошел 22 июля около 4 часов утра. 29-летний водитель-экспедитор во время разгрузки товара на торговом объекте Дзержинска выпил неизвестную жидкость из пластиковой бутылки, которая находилась в подсобном помещении объекта, и отравился.
Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него подозрение на химический ожог полости рта и горла, а также токсическое действие неизвестного вещества.
«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Напомним, что нижегородская Гострудинспекция расследует несчастный случай с проводником сопровождения.