Водитель-экспедитор отравился неизвестной жидкостью в Дзержинске

Согласно извещению о несчастном случае на производстве, инцидент произошел 22 июля около 4 часов утра. 29-летний водитель-экспедитор во время разгрузки товара на торговом объекте Дзержинска выпил неизвестную жидкость из пластиковой бутылки, которая находилась в подсобном помещении объекта, и отравился.