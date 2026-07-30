15 дронов ВСУ атаковали логистический центр в Пензе, есть пострадавшие

Рано утром логистический центр в Пензе подвергся удару: по объекту попали 15 беспилотников, еще несколько БПЛА были сбиты на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра», — написал он.
По словам Мельниченко, в результате попаданий в логистическом центре возник пожар — площадь возгорания составляет 62 тыс. кв. м. В тушении задействованы более 100 человек и свыше 50 единиц техники.
«Также привлечены два пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России», — уточнил глава региона. Губернатор также рассказал, что при атаке пострадали четыре человека.