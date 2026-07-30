Штрафы выписали трем воронежским браконьерам

Суд признал браконьеров виновными (незаконная охота группой лиц и незаконное хранение оружия). Каждому назначили штраф по 600 тысяч рублей. Одному из участников дополнительно назначили два года ограничения свободы. Всем троим запретили заниматься охотой на протяжении двух лет. Тепловизоры и оружие конфисковали в пользу государства.