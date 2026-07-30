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Экс-начальник воронежского военного госпиталя получил три года условно за хищение трех миллионов

Руководитель выписывал премии подчиненным, которые потом присваивал себе.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор экс-начальнику военного госпиталя по делу о хищении более 3 миллионов рублей. В период с мая 2018 по июнь 2023 года руководитель с помощью приказов премировал сотрудников госпиталя. Полученные деньги те возвращали начальнику. Таким образом фигурант получил 3 104 900 рублей из фонда экономии зарплат персонала госпиталя, причинив ущерб Министерству обороны России.

Подсудимый свою вину полностью признал и выразил раскаяние, добровольно вернув похищенные деньги. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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