В Удмуртии при атаке БПЛА погиб человек

«По ситуации с массовой атакой на Удмуртию в целом. В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. Погиб один мирный житель», — отметила Абрамова.
Кроме того, в ее сообщении говорится, что на складе маркетплейса в Сарапуле продолжается ликвидация пожара. Врио губернатора подчеркнула, что из здания эвакуировали сотрудников, и для иногородних работников будет организован трансфер.
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