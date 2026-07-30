Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Удмуртии при атаке БПЛА погиб человек

В Удмуртии был зафиксирован случай гибели одного человека в результате атаки со стороны ВСУ, об этом сообщила временно исполняющая обязанности губернатора Ольга Абрамова. Из ее заявления следует, что это событие не связано с ночной атакой на объект компании Wildberries.

Источник: РИА "Новости"

«По ситуации с массовой атакой на Удмуртию в целом. В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. Погиб один мирный житель», — отметила Абрамова.

Кроме того, в ее сообщении говорится, что на складе маркетплейса в Сарапуле продолжается ликвидация пожара. Врио губернатора подчеркнула, что из здания эвакуировали сотрудников, и для иногородних работников будет организован трансфер.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше