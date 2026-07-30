Суд продлил арест имущества экс-мэра Самары Тархова и его жены

В четверг, 30 июля 2026 года, областной суд продлил срок ареста, наложенного на имущество убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Он будет действовать еще три месяца. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Самара».