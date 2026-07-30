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Суд продлил арест имущества экс-мэра Самары Тархова и его жены

Арест, наложенный на имущество убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, продлили на три месяца.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 30 июля 2026 года, областной суд продлил срок ареста, наложенного на имущество убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Он будет действовать еще три месяца. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Самара».

Ранее был наложен арест на квартиру Тарховых, расположенную в доме на углу улиц Самарской и Вилоновской, долю в уставном капитале компании «Новитрек» (бывший мэр Самары был ее соучредителем — прим. ред.), квартиру на проспекте Масленникова и на автомобиль Toyota RAV4. Последний внучка Тарховых продала обманом с помощью 79-летней Таисии Киселевой.

Пока в процессе наметился перерыв. Следующее заседание назначили на 3 сентября 2026 года.