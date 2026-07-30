В Волгограде опровергли слухи о минах «Лепесток» на улицах

Жители Волгограда могут спокойно передвигаться по улицам, так как сообщения о минной опасности, которые распространяются в регионе, не соответствуют действительности.
Волгоградцы стали получать сообщения о противопехотных минах «Лепесток», которые якобы рассыпаны в городах. Об этом сообщает канал «Война с фейками. Волгоградская область». Эта информация оказалась ложной.
Как сообщили в Администрации Волгоградской области, информация о засыпанных минами улицах российских городов признана недостоверной. Целью авторов подобных рассылок в социальных сетях и мессенджерах служит намеренное создание паники среди населения и формирование ложного ощущения угрозы.
По официальным сведениям, этот фейк уже неоднократно опровергался ранее. Сейчас региональные власти вновь подтверждают, что никаких оснований для беспокойства нет, а распространяемые в интернете сообщения не имеют под собой реальных фактов.
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