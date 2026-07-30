Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Таиланде задержали двоих подозреваемых по делу об исчезновении россиян

В Таиланде сотрудники туристической полиции задержали двоих местных жителей, подозреваемых в содействии фигурантам дела об исчезновении двоих уроженцев Тюмени. По данным следствия, Панг и Сыа Хой помогли скрыться главным подозреваемым и попытались уничтожить ключевые улики.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Туристическая полиция Таиланда задержала двоих местных жителей, которых подозревают в содействии фигурантам дела об исчезновении двоих уроженцев Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, правоохранительные органы допрашивают задержанных — мужчин по имени Панг и Сыа Хой. По версии следствия, они помогли скрыться двоим главным подозреваемым — Понгу и Тхонгу, а также попытались уничтожить ключевые улики. На данный момент задержанные отвергают все предъявленные обвинения.

По мнению представителей правоохранительных органов, именно Панг и Сыа Хой скрыли под землей тот самый байк, на котором в последний раз видели 22-летнюю Диану и ее младшего брата Романа, которому 17 лет. Вчера полиция обнаружила это транспортное средство. Мопед был закопан и разбит на части, а также сильно поврежден.