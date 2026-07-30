СМИ: в Таиланде задержали двоих подозреваемых по делу об исчезновении россиян

По мнению представителей правоохранительных органов, именно Панг и Сыа Хой скрыли под землей тот самый байк, на котором в последний раз видели 22-летнюю Диану и ее младшего брата Романа, которому 17 лет. Вчера полиция обнаружила это транспортное средство. Мопед был закопан и разбит на части, а также сильно поврежден.